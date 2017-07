Filmcasino

Shark Weekend

Sommerzeit ist Badezeit!

Wir möchten Euch und uns die Strand-Saison versüßen und feiern Shark Weekend mit zwei Tagen voll feinstem Raubfisch-Trash.



Fr, 28.7. 22.00 Uhr:

PLANET OF THE SHARKS

R: Mark Atkins | USA 2016 | 86 min | Engl. OV

D: Brandon Auret, Stephanie Beran, Lindsay Sullivan u.a.



TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=T176VarXh8w



Sa, 29.7., 22.00 Uhr:

SHARKNADO 4: The 4th Awakens

R: Anthony C. Ferrante | USA 2016 | 95 min | Engl. OV

D: Ian Ziering, Tara Reid, Masiela Lusha, David Hasselhoff u.a.



TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=Vc-JlFpXLn8