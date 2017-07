Fight Club Dancehall Bolero

Fotocredits: Florentina Holzinger "Fight Club Dancehall Bolero" © Karolina Miernik

Fight Club Dancehall Bolero



Zur Halbzeit des ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival 2017 fällt Wiens kampflustigste Performancekünstlerin, Florentina Holzinger, mit einem Truck inklusive Pop-up-Boxring in den Hof des MuseumsQuartier ein. Als ein buchstäblich einmaliges Ereignis arrangiert die boxende Choreografin samt 90-köpfiger Dance-Warrior-Gang Maurice Ravels berühmt-berüchtigten Boléro entsprechend der Vorstellungen des Komponisten: draußen sollte er aufgeführt werden, am besten vor einer Fabrikshalle. Eingerahmt von elektronischen Beats und vor der Kulisse Wiens großer zeitgenössischer Kulturfabrik, dem MQ, entsteht so ein aufrüttelndes Gesamtkunstwerk voll ungebremster Energie!



MuseumsQuartier Haupthof

Eintritt frei!