Tonspur 75_lost: Roberto Paci Dalò

Fotocredits: Roberto Paci Dalò, Long Night Talks, 2017, Drawing, detail, Courtesy of the artist

Long Night Talks. For Robert Adrian

(TONSPUR_75_lost)



Eröffnung in Anwesenheit des Künstlers: So 30.07., 17h

Einleitende Worte: Georg Weckwerth (Künstlerischer Leiter TONSPUR Kunstverein Wien), Lucas Gehrmann (Kunsthalle Wien)



„Long Night Talks. For Robert Adrian“ ist der Titel der „TONSPUR 75_lost“ des italienischen Künstlers Roberto Paci Daló, der die Klanginstallation im Rahmen seines Aufenthalts als Artist-in-Residence im Q21/MuseumsQuartier gestaltet hat. Ab 31. Juli ist die Arbeit in der TONSPUR_passage im Q21/MuseumsQuartier zu hören, Eröffnung ist am 30. Juli um 17h.



„Long Night Talks“ ist eine Hommage an den kanadischen Künstler und Medienkunstpionier Robert Adrian X, der von 1972 bis zu seinem Tod 2015 in Wien lebte. Robert Adrian galt als eine der Schlüsselfiguren der frühen Telekommunikationskunst und beschäftigte sich zeitlebens mit den Auswirkungen elektronischer Netzwerke auf Gesellschaft und Kunst. Adrian erhielt 1993 den Preis der Stadt Wien und wurde 2009 mit dem Nam June Paik Art Center Prize ausgezeichnet.



Mit Roberto Paci Daló verband ihn über viele Jahre eine enge Freundschaft sowie zahlreiche gemeinsame Projekte wie u. a. Paci Dalós Film über Adrian anlässlich der Retrospektive von Robert Adrian in der Kunsthalle Wien 2001. Dafür führten die beiden in Adrians Wohnung in Wien zahlreiche Gespräche, „long night talks“, über Kunst, Radio, Telekommunikation, Technologie oder die Systeme der Videoüberwachung. In seiner Arbeit „Long Night Talks. For Robert Adrian“ arbeitet Paci Daló in erster Linie mit Adrians Stimme und kombiniert diese mit Aufzeichnungen sowie instrumentalen und elektronischen Klängen. Ergänzt wird die Klanginstallation durch eine siebenteilige Bildstrecke, die als grafische Umrahmung der Arbeit dient. Die großformatigen Zeichnungen/Notationen symbolisieren sieben imaginäre Tage zusammen mit Robert Adrian. Auf seiner Website www.robertopacidalo.com führt Paci Daló zudem ein Online-Tagebuch über das Projekt sowie seinen Aufenthalt als Artist-in-Residence im Q21/MuseumsQuartier.



Roberto Paci Daló ist ein italienischer Klang- und Medienkünstler sowie als Film- und Theaterregisseur tätig. Seine Projekte wurden bereits u.a. bei der Biennale in Venedig, dem Locarno Film Festival, der Kunsthalle Wien, dem ZKM Karlsruhe oder der Ars Electronica Linz gezeigt.



TONSPUR_passage (zwischen MQ Hof 7 und Hof 8)

31.07. bis 25.11., täglich 10 – 20h



In Kooperation mit Ö1 Kunstradio, Giardini Pensili, Usmaradio

Ö1 Kunstradio sendet am 30.07., 23h eine Radioarbeit von Paci Dalò basierend auf der Installation.