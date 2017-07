OMG Passierschein K2

OMG Passierschein K2 ist ein Bestätigungsformular zur Konsumerlaubnis eines alkoholischen Getränkes, welches von der One Mess Gallery im Kunstraum SUPER erteilt wird. Die durstigen Besucher*innen müssen einen Parcours an bürokratischen Aufgaben überwinden, um an die verschiedenen Genehmigungen zu gelangen, die den Erhalt des begehrten Getränkeformulars ermöglichen, mit welchem die Erlaubnis erteilt wird, an der Bar ein alkoholisches Getränk zu erhalten. In einem Wirrwarr an Stationen, Wegen, und Aufgaben wird die Bürokratie Ad absurdum geführt und die Geduld sowie der Wille der Konsument*innen auf die Probe gestellt. Unter der Hand ließen sich vielleicht Abkürzungen arrangieren, bestechlich sind wir jedoch nicht, nein, nein, nein...



Alkoholische Getränke, welche oft die Haupteinnahmequelle unabhängiger Kunsträume darstellen, werden schwer zugänglich gemacht und nur den Beharrlichsten überreicht. OMG schafft unsinnige Arbeitsplätze und beteiligt sich so aktiv an der Reduzierung der Arbeitslosenquote. Schalter um Schalter, das Ziel stets im Blick. Der Notausgang ist immer da - oder, da. Es könnte doch alles so einfach sein.



One Mess Gallery Vienna, ist ein Kunstraum im Müllraum des Palais Montenuovo gegenüber dem Bundekanzleramt, zwischen Burgtheater und Hofburg.



Ausstellungseröffnung: 28. Juli 2017, 19 Uhr

Ausstellungsdauer: 29. Juli bis 11. August 2017

Öffnungszeiten auf Anfrage