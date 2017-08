Volkskundemuseum Wien

dotdotdot 4.8.

Fotocredits: Filmstill: CHEZ NICOLE, Viki Kühn, AT 2012

Künstlerinnen porträtieren Künstlerinnen in einem Filmprogramm, das – nachdrücklich und mit humorvollen Untertönen – unter die Haut geht. Es gleicht einem Tanz im Boxring, den Balanceakt schaffen zu wollen zwischen den Rollen als Partnerin, Mutter und Kunstschaffender, die einem permanenten Zustand des Sich-Durchschlagens im Kulturbetrieb ausgesetzt ist. Wer hier gegen den Strom schwimmt, vergeudet Energie. Aber wer mit dem Strom schwimmt, hat auch schon verloren.



8x8x4 SOME EXERCISE IN COMPLEX SEEING ist Teil der dotdotdot Filmreihe 8x8x8 – EINE FORMEL FÜR DIVERSITÄT IM ÖSTERREICHISCHEN FILM?

http://dotdotdot.at/schwerpunkt/rueckblicke-ausblicke-8x8x8