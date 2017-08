Volkskundemuseum Wien

dotdotdot 3.8.

Fotocredits: Filmstill: FAMILIENURLAUB, Kurdwin Ayub, AT 2012

»Was bist du für ein Opfer?« wird ein Beamter von seiner halbwüchsigen Tochter abgemahnt – und widersetzt sich stur der Gleichsetzung von gesellschaftlichem Scheitern – Scheidung, Pfändung, Korruption – und persönlicher Niederlage. Familie wird auf engem Wohnraum zur Herausforderung und ganz besonders im Familienurlaub. Man verbringt Zeit miteinander, man geht wieder getrennter Wege. Am Ende bleibt ein wehmütiger Nachgeschmack und vielleicht nichts anderes übrig als mit Element of Crime vor der Erkenntnis in die Knie zu gehen: »Schlauer ist man immer wieder hinterher / Richtig schön war’s nur mit dir.«



8x8x3 RICHTIG SCHÖN WAR’S NUR MIT DIR ist Teil der dotdotdot Filmreihe 8x8x8 – EINE FORMEL FÜR DIVERSITÄT IM ÖSTERREICHISCHEN FILM?

