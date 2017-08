Volkskundemuseum Wien

dotdotdot 4plus: Frühling, Sommer, Herbst und Winter

Fotocredits: Filmstill: DER KLEINE VOGEL UND DAS EICHHÖRNCHEN (Lena von Döhren, Schweiz 2014)

Frühling, Sommer, Herbst und Winter … das ganze Jahr gibt’s Spaß für Kinder! Wir sausen beim Kinderkurzfilmfestival dotdotdot 4plus mit knisterndem Filmprogramm und aufregendem Mitmachprogramm, das wie immer bis zum Screening streng geheim bleibt, durch die Jahreszeiten.



Mit an Bord sind wie auch schon bei der Festivaleröffnung dotdotdot 4plus: Ohne dich ist alles fad am 13.7. unsere FreundInnen vom Verein kinderhände. Wir unterhalten uns auf Deutsch und in Gebärdensprache und laden alle gehörlosen, schwerhörigen und hörenden Menschen allerherzlichst ein, gemeinsam in die stille und expressive Welt der Gebärdensprache einzutauchen.