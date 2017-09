Volkskundemuseum Wien

Eingmocht REAL. Performance Brunch #8

Fotocredits: Mirela Baciak

# +++HEIDI IST TOT+++ Solo

Konzept & Choreographie: Katharina Schwärzer & Sebastiàn Collado

Performance: Andrea Krohn



# FLEISCH

Konzept & Performance: Regina Picker

Video: Kristof Müllegger/ kronosmedia



# GROSSMÜTTERCHEN HATZ & KLOK | TRIO

Saxophon, Klarinette: Richie Winkler

Gitarre: Jörg Reissner

Akkordeon, Gesang: Franziska Hatz



#COOLINARRISCH

Essbare Installationen: Titi Laflora



Der Performance Brunch nimmt gezielt volkskulturelle Praktiken aus ihrem Kontext und beleuchtet sie in einem zeitgenössischen Performancerahmen. Durch eine entfremdete Platzierung und dem Kombinieren von traditionellen Elementen, Archivmaterial und künstlerischer Forschung werden Kontraste geschaffen, die neuen Vorstellungsräumen Platz machen und direkte An-Griffs-Flächen für das Publikum darstellen. Nach den Performancestücken werden alle zum gemeinsamen Essen an einen Tisch geladen um sich bei Speis und Trank über Eindrücke und Gedanken auszutauschen.



Anmeldung erforderlich bis 15. September 2017 unter performancebrunch@gmail.com



„Volkskunst- einmal anders: Erfrischend, frech, witzig, "stimulierend". Da passiert etwas Unvorhergesehenes. Ein Potpourri aus Motiven der Volkskunst und avantgardistischen Ausdruckformen.“ Brigitte FIALA (Besucherin, Ärztin)



Eintritt

25€ all inclusive (Performance & Brunch)

Eintritt für Kinder bis 6 Jahre frei.

Bei Gruppenanmeldung jede 5. Person gratis.