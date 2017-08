Wien Lebt - InstaWalk A g'mischter Satz

In Kooperation mit IgersAustria realisieren wir diesen InstaWalk, bei welchem uns Urban Explorer Eugene Quinn an einige Stationen im sechsten Wiener Gemeindebezirk führen wird: Theobaldgasse, Filgradergasse und das Semper Depot stehen auf unserer Liste. Gemeinsam entdecken wir den Hieb und sammeln unsere Eindrücke als visuelle Momentaufnahmen auf Instagram. Die Hashtags zu diesem InstaWalk werden vor Ort bekanntgegeben.



Dieser Walk richtet sich speziell an Instagrammer. Aufgrund des begrenzten Platzkontingents (25) ist eine Anmeldung erforderlich – first come, first walk with us. Anmeldung erforderlich - Eventbrite: https://www.eventbrite.de/e/a-gmischter-satz-tickets-36043928360



Wann & Wo?

Donnerstag, 03. August 2017, Treffpunkt 17.45 Uhr, Semper Depot, Lehárgasse 6-8 in Wien-Mariahilf

Wir starten mit dem InstaWalk um 18 Uhr und werden voraussichtlich 2,5 Stunden unterwegs sein.