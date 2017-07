Wiener Hauptbahnhof, Plattform 11D

Wien lebt - Geh bitte, ein Streifzug

01.08.2017 17:45h



Wie funktioniert der Wiener Hauptbahnhof? Welche Dinge funktionieren gut, welche weniger? Urban Explorer Eugene Quinn führt uns durch und um den Bahnhof herum, der täglich von rund 145.000 Personen und 1100 Zügen frequentiert wird. Dies macht den Hauptbahnhof in Wien zum am häufigsten frequentierten Bahnhof Österreichs.



Auf diesem Streifzug werden auch die angrenzenden Grätzel miteinbezogen – Wieden, Favoriten, Belvedere, 21er Haus. Wie passt das Umfeld zusammen und welche Unterschiede zum ehemaligen Südbahnhof sind erkennbar? Weiters möchten wir die Frage beantworten, warum die Bahnhöfe des 21. Jahrhunderts meist als Shopping Center realisiert werden. Und warum sind die Plätze in direkter Umgebung von Transit-Orten aufgrund von Drogen, Sex und Armut häufig Brennherde.



Teilnahme kostenlos! Keine Anmeldung erforderlich. Bitte rechtzeitig am Treffpunkt sein. Bitte auf bequemes Schuhwerk achten.



Dieser Walk findet im Rahmen der Projektreihe WIEN LEBT 2017 der Initiative space and place statt. Weitere Details auf www.spaceandplace.at