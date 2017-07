Die geheime wunderkammer im hinterland

21. Juli 2017, 19 Uhr



camera delle meraviglie segreta

di retroterra



die geheime wunderkammer

im hinterland



the secret cabinet of curiosities

of interior



one bubble muggle

meets double trouble:



Hassan Z. Farahani: live electronics

Johannes Kretz: live electronics

&

Renald Deppe: reeds, conception, composition, graphein…

Die in den alt- & neuzeitlichen Wunderkammern verzeichneten, archivierten, erworbenen, gestohlenen, verborgenen & geschützten Objekte spiegeln vor allem eines: Die Sehnsucht nach Wissen.

Nichts anderes als dieses Staunen über noch oder für immer Unerklärbares veranlasste re_de, die „Hinterkammer“ der Hinterland Galerie einen Monat lang zu verschriften.

Die Suche nach den verborgenen Liedern, welche in allen Dingen schlafen,

das Erkunden der fremden und eigenen Stör- & Nebengeräusche in den privaten wie öffentlichen Wunderkammern des Alltags

und nicht zuletzt das Aufspüren jener oftmals irritierende Klänge diverser Traum-, Schein- & Wahnwelten des Alltags stehen bei diesem elektro-akustischen Konzert im Vordergrund.

Eigens gezeichnetes Klang-Graphein befördert und begleitet eine sinnenfrohe Entdeckungsreise in die geheime Wunderkammer der Töne und Geräusche aus Vergangenheit, Gegenwart & Zukunft.

Ein Konzert des Staunens & Raunens an den Schnittstellen von Komposition, Improvisation und Konzeption.