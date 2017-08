Architekturzentrum Wien

Architektur.Film.Sommer 2017: Leerstand in der wachsenden Stadt

Fotocredits: 05 The March of the White Elephants, R: Craig Tanner, 2015

Selbst in wachsenden Städten, die unter enormem Verdichtungsdruck stehen, kommt es vor, dass Gebäude oder auch ganze Gebäudekomplexe leer stehen. Viele dieser Architekturen wurden ursprünglich als Statussymbole gebaut und sind Opfer von Spekulation und Strukturwandel geworden. Die Filme formieren sich rund um Erinnerung und Widerstand.



Sava Buildering

AT 2015, 8:20 min, ohne Sprache, R: Ulrich A. Reiterer



The March of the White Elephants

BR/ZA 2015, 52:00 min, OmeU, R: Craig Tanner



Memory Reel

RO 2016, 12:29 min, OmeU, R: Adela Muntean