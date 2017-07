4 Mataos

4 Mataos sind ein Kollektiv, das in Barcelona gegründet wurde. Kennengelernt haben sich die Mitglieder im Sommer 2016 an der Escola Massana (Kunstuniversität in Barcelona) - von da an organisiert das Kollektiv gemeinsam einige Ausstellungen in verschieden Galerieräumen.



Ähnliche Referenzen und Methoden in der Arbeitsweise verbinden und regen zum kollaborativen Arbeiten an. Meist werden Materialien aus der Straße in die Produktion integriert und über die Monate des gemeinsamen Arbeitens wird ein verschmelzen des ästhetischen Ausdruckes sichtbar. Man lernt von einander - über diesen Prozess entstand eine enge Freundschaft. Zum Zeitpunkt der Residency wohnen alle Mitglieder von „4Mataos“ wieder in ihren Herkunftsländern, doch versuchen sie, sich weiterhin zu vernetzten und international Gruppenausstellungen zu veranstalten.



Die Künstler sind Jose Manuel P. Fernandez, Raul Paez aus Spanien, Kaspar Dejong aus Holland und Jakob Kolb aus Österreich. Boldizsár Szenteczki, der fünfte Matao im Kollektiv aus Ungarn übernimmt immer öfter die Rolle als Kurator.



Diesen Sommer lädt Jakob Kolb das Kollektiv ein, einige Zeit in Österreich im Rahmen einer Residency in der Steiermark zusammen zu arbeiten. Die Arbeiten, die während der Zeit entstehen können am Freitag den 21. Juli, 19.00 Uhr allerdings in Wien, Fünfhausgasse 5, 1150 besichtigen werden.





Jakob Kolb

b 1992 in Deutschlandsberg

Studium an der Escola Massana, Mural Arts, Barcelona

und Akademie der Bildenden Künste Wien

https://www.jakobkolb.com/



Raul Paez

b 1995 in Barcelona

Studium an der Escola Massana, Art and Design, Barcelona

http://raul-paez.tumblr.com/



Kaspar Dejong

b 1995 in Maastricht

Studium an der Willem de Kooning Academy, Rotterdam

http://kaspardejong.tumblr.com/



Jose Manuel P. Ferrandez

b 1995 in Barcelona

Studium Studium an der Escola Massana, Mural Arts, Barcelona