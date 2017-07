Craigslist Allstars

Fotocredits: Samira Elagoz

Filmvorführung: Samira Elagoz



Durch das international aktive Internetnetzwerk Craigslist arrangierte Samira Elagoz persönliche 1:1-Treffen, die sie mit ihrer Kamera festhält. Jedes Treffen ist ungestellt und nicht inszeniert. Craigslist ist ein digitaler Glücksbeutel. Jedem ist es erlaubt, etwas zu posten: von Immobilienangeboten bis Stellenbewerbungen. Und natürlich findet man alle möglichen Varianten des „Mann sucht Frau“-Szenarios. Samira Elagoz hat Craigslist benutzt, um eine ganze Menge an Männern kennenzulernen, unter anderem einen Zauberkünstler, einen sadistischen Videokünstler und einen Soft-core-Pornoregisseur. Sie filmt ihre ersten Begegnungen in einem ehrlichen und transparenten Vérité-Stil, der für die YouTube-Generation auf den neuesten Stand gebracht wurde. Sie bezeichnet sich selbst als Verhaltensforscherin, ist aber keineswegs eine objektive und leidenschaftslose Beobachterin. In der Realität ist sie verführerisch und geht Risiken ein. Manchmal entsteht eine Beziehung, aber der häufigere Ausgang ist eine leicht angstvolle Situation, in der Gewalt unter der Oberfläche schlummert. Es macht wenig Unterschied, in welchem Teil der Welt ihre Subjekte leben - sie sind alle auf irgendeine Weise einsam.