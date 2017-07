Union of the North

Filmvorführung: Matthew Barney, Erna Ómarsdóttir & Valdimar Jóhannsson

Union of the North



Eine der hartnäckigsten Vorstellungen überhaupt ist die Idee der Keimzelle aus Vater, Mutter, Kind. In der sumerischen Mythologie hat jedoch die Göttin Nammu, der ewige Ozean, alles geschaffen. Nun steht besagte Nammu hinter dem Tresen eines Dunkin Donut Shops, bereitet einen goldenen Donut als Hochzeitsgeschenk vor und wartet auf die aufgeregten Gäste. Eine Reality-Show im Shopping Center mit den Tänzer_innen der Icelandic Dance Company als normale Leute, die zwischen Individualität und Gemeinschaftssinn dem alten Ritual einen neuen Twist geben. Das ist erstens (Matthew Barney) voll fantastischer Bildkraft, und zweitens (Erna und Valdimar Ómarsdóttir) von unnachahmlich skurrilem Humor.



Produziert und performt von der Islandic Dance Company