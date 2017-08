Architekturzentrum Wien

Architektur.Film.Sommer 2017: Die Arbeiter*innen verlassen die Stadt

Fotocredits: Slumbering Concrete - extended teaser, R: Saša Ban, 2016

Kinoabend im Hof des Az W



Wie wirkt sich das Verschwinden der Arbeiterklasse auf die Stadt, auf das Zusammenleben der Bevölkerung oder auf Urlaubsgewohnheiten aus? Stadterweiterung und Nachverdichtung verdrängen oft alteingesessenes Gewerbe, andererseits bringen neue Nutzungen auch neue Tätigkeiten in der Stadt.



every-one

LV/AT 2015, 9:53 min, ohne Sprache, R: Willi Dorner



Citizen Jane: Battle for the City

US 2017, 92:00 min, eOF, R: Matt Tyrnauer



Ginny

AT 2015, 5:00 min, eOF, R: Susi Jirkuff