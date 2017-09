Galerie Charim

curated by_Abaseh Mirvali

Fotocredits: Dominik Steiger, Zwei Objekte, 2008 (aus der Serie Rollbilder), Courtesy: Archiv D. Steiger, Foto: Lisa Rastl

Untitled (2017)

Basierend auf der Prämisse, dass alle Formen von Kommunikation auf einem System von Zeichen beruhen, erkundet die Ausstellung das Werk von zwei verschiedenen Kunstschaffenden, deren künstlerische Praxis unterschiedliche Auffassungen des Sprachlichen exemplifizieren. Der aus Österreich stammende Künstler Dominik Steiger (1940 – 2014) transformierte Schrift in Bilder und experimentierte mit diversen künstlerischen Ausdrucksformen, um neue Ergebnisse zu generieren. Einen anderen Gebrauch von Zeichen kennzeichnet das Werk der in Berlin lebenden iranischen Künstlerin Shirin Sabahi (*1984). Sie verwendet konventionelle, wohlbekannte Zeichen und verändert deren ursprüngliche Definitionen. Dadurch transferiert sie jene in neue Kontexte, die so neue Bedeutungen erfahren.

Mit Werken von:

Dominik Steiger

Shirin Sabahi