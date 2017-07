Parken 4

20.07.2017 17:00h



Parken; or, Live in the Park



LIVE - Nachtbote

https://soundcloud.com/ijuihu

DJS - Failix, Misonica



adventurous music in public space, every thursday 17:00

Sigmund Freud Park



curated by Shilla Strelka, Robert Schwarz & Bernhard Tobola