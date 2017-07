Cin Cin, Gelatin / Kuratorenführung: Linda Christanell

16:00–20:00

Die unterirdische Installation Weltwunder des österreichischen Künstlerkollektivs Gelatin ist Teil des Skulpturengartens des 21er Haus und bereits das vierte Jahr in Folge durch einen Sprung ins kalte Wasser erlebbar.

Das Kunstwerk spricht Sehnsüchte und Erwartungshaltungen an. Es geht um die Überwindung möglicher Ängste und das tiefe Eintauchen in ein kleines, in den Boden eingelassenes Wasserbecken.



Bitte Badekleidung, Handtuch und ggf. Taucherbrille mitbringen.



Nur bei Schönwetter!





18:00–19:00

Kuratorenführung: Linda Christanell. Picture Again



Mit Kurator Harald Krejci

Die Künstlerin und Filmemacherin Linda Christanell (* 1939) gilt seit Ende der 1960er-Jahre als eine Schlüsselfigur der österreichischen feministischen Avantgarde. Kurator Harald Krejci präsentiert im 21er Haus ihren künstlerischen Kosmos in einer retrospektiven Gesamtinstallation aus Zeichnung, Text, Fotografie, Plastischem und gefundenen Objekten. Erkunden Sie eine poetische Bildergeschichte.