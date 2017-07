Art Night 2017

Datum: Do 25.05.2017, Do 15.06.2017, Do 20.07.2017, Do 17.08.2017, Do 14.09.2017

Ort: Leopold Museum, mumok, Kunsthalle Wien



Das Afterwork-Programm für Kunstliebhaber!



Exklusive Rundgänge durch Leopold Museum, mumok und Kunsthalle Wien mit nur einem Ticket inklusive kleinem Sektempfang zur Einstimmung vor Beginn der Tour.



An folgenden Donnerstagen von 17 – 21h

25.05., 15.06., 20.07., 17.08. & 14.09.

Ticket: € 15,–



Beginn der Führungen immer 18.30h, Treffpunkt variiert.



Tickets für die MQ Art Night sind am Veranstaltungstag ab 17h im MQ Point im Haupteingang des MQ und in den beteiligten Häusern erhältlich.