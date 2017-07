Volkskundemuseum Wien

dotdotdot 27.7.

Fotocredits: Bady Minck © Joerg Burger

Endlich: Wien-Premiere für Bady Mincks neuesten Film! Doch was sind schon die paar Jahre des Wartens in 950 Millionen Jahre Weltgeschichte, durch die MAPPAMUNDI mit bestechendem Bild- und Sprachwitz in einer beschleunigten Stop-Motion-Zeitreise rast. Die Beatboxer Ivory Parker und Chakrabreaker haben die fantastische Collage aus futuristischen Weltraumanimationen, historischen Weltkarten, Sprachen und Religionen unterschiedlicher Epochen und Kulturkreise vertont. Gleichzeitig stellt Bady Mincks zweiter Langfilm eine fast wissenschaftliche Genauigkeit unter Beweis. Mit den Wahrnehmungsebenen von Hören und Sehen und der Visualisierung von Musik spielt das zweite Kapitel der Werkschau, in der Bady Mincks Kollaborationen mit dem Klangforum Wien sowie der DER MENSCH MIT DEN MODERNEN NERVEN – eine Hochgeschwindigkeitsfahrt durch das Rückenmark von Adolf Loos – zu sehen sind.