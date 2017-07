Volkskundemuseum Wien

dotdotdot 28.7.

GRAPHIC TALES • MY COMIC BOOK DIARY



»Wistful, sexy, goofy, bittersweet, frank, and adorable.« Die Presse überschlägt sich, als die kanadische Comiczeichnerin Diane Obomsawin alias OBOM in ihrem jüngsten Band eine Sammlung von intimen und witzigen Geschichten veröffentlicht, in denen Frauen von ihrer Entdeckung Frauen zu lieben erzählen. Nun darf auch im Kino das Herz flattern beim Gedanken an das Kribbeln der ersten Liebe, die Unbeholfenheit und die Achterbahnfahrt der Pubertät. I LIKE GIRLS steht im Zentrum eines Filmprogramms, das der weiblichen Comic-Revolution Reverenz erweist. Meret Becker, die sich bekanntermaßen gerne an delikaten Kunstprojekten beteiligt, leiht der getriebenen Protagonistin in KURZES LEBEN ihre Stimme. Und Lisl Matzer lässt mit Menstruella eine Superheldin auf die Welt los, die mit neuen Waffen den Kampf gegen ein altes Problem aufnimmt.

Filmlänge 58 min Filmgespräch Johanna Freise & Daniel Šuljić (KURZES LEBEN) • Irena Jukić Pranjić (LUST) • Diane Obomsawin (I LIKE GIRLS) Moderation Lisa Mai Barrierefrei Moderation mit Übersetzung in ÖGS • Filme mit deutschen Untertiteln (HoH)