Animation Now #2

In Kooperation mit dem Tricky Women Animation Festival zeigen wir am 19. und 26. Juli unter dem Titel ANIMATION NOW im Rahmen von Albert & Tina #7 ein jeweils 60-minütiges Filmprogramm. Die animierten Kurzfilme – ausschließlich von Filmemacherinnen gestaltet – basieren auf Zeichnungen und veranschaulichen die Vielseitigkeit und das Potenzial von Zeichnung heute.





Screening | Animation Now #1

26. Juli 2017 | 21 Uhr | Musensaal der Albertina | Eintritt frei

Zum Screening vom 19. Juli> http://bit.ly/2s8Y1wp



MAMIE

Janice Nadeau, FR 2016, 06‘00

Mamie lebt in Gaspésie in einem vom Meer abgewandten Haus. Als die alte Frau einen Räumungsbescheid erhält, zerbricht ihre geschützte Welt. Ihre Enkelin beobachtet diese Entwurzelung und beginnt die fehlende Beziehung zwischen ihnen zu hinterfragen.



PENELOPE

Heta Jäälinoja, EE 2016, 4´20

Es läutet an der Tür. Penelope wacht auf. Aber alles ist durcheinander.



FEED

Eri Okazaki, JP 2016, 06‘53

Zwei riesige Wesen warten darauf, dass der Tag zu Ende geht. Essen wird serviert, genauso wie am Tag zuvor. Kinder füttern wieder ihre Ziege. Sie fühlen sich in ihrem Alltagsleben nicht wohl.



TRAIN DE VIE

Lisa Matuszak, FR 2015, 08'30

Ein Bahnsteig im Nirgendwo. Hund, Reiher und Pferd hören, dass ihr Zug Verspätung hat. Der Hund ist sauer, der Reiher ist besorgt, doch das Pferd hat eine Zeitschrift und ein paar Kekse mit.



GINNY

Susi Jirkuff, AT 2015, 05‘00

Ein Film über die gesellschaftlich generierte Langeweile und Chancenlosigkeit einer Gruppe Jugendlicher – mit fatalen Folgen für eine Katze.



HANDKUSS

Stefanie Sargnagel und Beniamin Urbanek, AT 2016, 03‘40

Pilze, die aus der Haut wachsen, viel zu langes Gesichtshaar und Eiter-Pew-Pew eröffnen das Musikvideo. Es folgen Tschick, Bier, ein (fix) verfaulender Mensch und vieles mehr.



AMONG THE BLACK WAVES

Anna Budanova, RU 2016, 11'00

Laut einer alten Sage aus dem hohen Norden werden die Seelen von Ertrunkenen zu Meerestieren. Der Jäger stiehlt die Haut der Meerjungfrau, damit sie sich nicht mehr in ein Tier zurückverwandeln kann. Sie wird seine Frau, doch oft blickt sie aufs Meer hinaus.



CIPKA/PUSSY

Renata Gasiorowska, PL 2016, 8´

Ein junges Mädchen ist alleine zu Hause. Sie beschließt, es sich lustvoll gemütlich zu machen – doch der Abend verläuft nicht ganz nach Plan.



USHI-NICHI

9´10

Ein langer, friedlicher Tag im Leben einer Kuh: amüsante kleine Episoden mit seltsamen, aber süßen Figuren (Tieren).