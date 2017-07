SCHAURAUM angewandte Q21

Sabine Groschup: And I Find Me

Fotocredits: Sabine Groschup AND I FIND ME

kuratiert von curated by: Ruth Schnell and Tommy Schneider



„Ein Sommernachtstraum der anderen Art, obwohl: es gibt das Schiff, das Nebelhorn und das fliegende Vergnügen. Schaut man in den Sommernachtstraum, findet man sich selbst darin – in einem Steinmeer.“

Der Einfluss von Film noir in schwarzweiß, Hitchcocks Albtraumsequenzen und des frühen Avantgardefilms mit experimentellen Kamerabewegungen und Doppelbelichtungen, schlägt sich in der audio-visuel- len Arbeit „AND I FIND ME“ in dreidimensionaler Weise nieder, wobei der Betrachter sich selbst in den Traum (aus Projektionen) hineininszenieren kann. Das räumliche Umfeld des Schauraums und das überdimensionale Sebstporträt des Betrachters finden sich auf der Projektionsfläche aus Steinen wieder. Die Raum-Medien-Installation ist Bühne für ein Wechselspiel, für einen Dialog zwischen Außen und Innen, sie spielt mit persönlicher Wahrnehmung und Realität.