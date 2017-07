RaumD / Q21

Urban Game Clinic July 2017

Willkommen zu unserem Spiel-Labor! Bei unserer Urban Game Clinic spielen, testen und verändern wir unsere selbstkreierten Spiele. Wenn diese zu uns in die Clinic kommen, dann befinden sich die Spiele meinstens noch in Entwicklung und müssen gestet werden, damit wir sehen was funktioniert und was nicht.

Weißt Du noch wie wir damals als Kinder draußen gespielt haben? Wir denken wir können das als Erwachsene noch immer! Jede/r ist willkommen mit uns mitzuspielen und auch eingeladen eigene Ideen, Konzepte oder Designs mitzunehmen.Wenn Du das machen möchtest, dann schreib uns doch an conspiracy@streetgames.at damit wir im Vorhinein von deinem Vorhaben wissen. (Du kannst aber auch spontan vorbeikommen.)



Unsere Urban Game Clinic findet jeden dritten Dienstag im Monat um 19:00 im bekannten Raum D/QDK im Museumsquartier Wien statt (großes Dankeschön an QDK/Quartier 21 dafür!).



Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.