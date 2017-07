Nordbahn-Halle beim Wasserturm

Gstettn Werkraum

Fotocredits: Architekturzentrum Wien

Ferienspiel (10–13 Jahre)

Tickets: € 5,60 / € 4 mit Pass

17.07., 18.07., 19.07.



Im Sommer 2017 lädt das Az W zu Care + Repair auf den Nordbahnhof. Hier in der Gstettn gibt’s einiges zu erkunden: Wildblumen und jede Menge Baumaterialien. Neben Entdeckungstouren rund um die Nordbahn-Halle werden wir in der temporären Werkstatt hämmern, sägen, nähen und gemeinsam bauen.

Aus den gefundenen Materialien kann vieles entstehen: Windräder, ein Parcours, eine Jurte oder eine Gstettngöttin. Die Umgebung lädt dazu ein, sich über die Unterschiede zwischen gestaltetem Raum und Brachland Gedanken zu machen. Fehlt hier etwas? Wie viel Angebot brauchen wir und wieviel Freiraum? Ab wann wird die Gestaltung als beengend empfunden?

Über zwei Wochen lang wird ein Abenteuergarten entstehen, den wir am 28.7. um 13 Uhr eröffnen werden. Das Entstandene wird mitgenommen, bevor wir den Ort wieder sich selbst überlassen.