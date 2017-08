Was ist Heimat?

04.08.2017 18:00h



Fotocredits: Sissi Farassat, war carpet, 2007, C-Print bestickt mit Swarovski Kristallen, 70 x 100 cm (c) Bildrecht, Wien, 2017

NöART lädt ein zur Eröffnung der Ausstellung



Was ist Heimat?



am Freitag, dem 4. August 2017, um 18 Uhr

im Schüttkasten Allentsteig, Hamerlingstraße, 3804 Allentsteig





Begrüßung

Bürgermeister Jürgen Koppensteiner MBA

Sofie Fischer, NöART



Einführende Worte

Hermann Capor, Kurator der Ausstellung



Eröffnung

Abgeordnete zum Nationalrat Angela Fichtinger

in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner





Folgende Künsterinnen und Künstler sind vertreten:

Johannes Faber • Sissi Farassat • Lois Hechenblaikner • Johanna & Helmut Kandl • Rupert Larl • Gerlinde Miesenböck • Reiner Riedler • Irene Schwarz • Maitree Siriboon • Issa Touma • Louis Celia Zippo



Zur Ausstellung erscheint ein Katalog herausgegeben von NöART und Hermann Capor





Ausstellungsdauer

5. - 20. August 2017



Öffnungszeiten

Sa/So/Feiertag 14-17 Uhr



Eine Ausstellung der Stadtgemeinde Allentsteig und der NöART