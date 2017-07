16/17 = 47

Abschluss-Ausstellung der Absolvent_innen des Jahrganges 2016/17

Schule Friedl Kubelka für künstlerische Photographie, Wien



mit Arbeiten von

Dominik Buda, Thomas Eisl, Felix Egger, Daniela Gugler, Katharina Halusa, Kathrin Hanga, Johanna Milena, Katja Klien, Irene Charlotte Jahn, Claudia La, Linda Lebeck, Minna Liebhart, Reinhard Nadrchal, Sophia Patzer, Anna Carina Roth, Sabine Maria Scharf, Lea Sonderegger, Sarah Stachl, Lisa Strohmayer, Magdalena Stückler, Magdalena Triendl, Irene Topcic, Mirjam Daphne Weissbacher, Clara Wildberger

kuratiert von Ruth Horak



Rahmenprogramm

Freitag, 28. Juli um 17 Uhr

Dialogführung mit der Kuratorin Ruth Horak und den Künstler_innen



Nach 8 intensiven Monaten kommen die Absolvent_innen des Jahrganges 2016/17 in der Fotogalerie Wien zusammen und haben ihre Lieblingsstücke mitgebracht: 47 Fotografien (ungefähr), 1-2 Videos, 1 Kodak Disc, 14m Schnur (ungefähr), 1 Paar Schuhe, 1 Negativstreifen, 1 Strauß Rosen, Wandtapeten, mehrere Decken u.a.



Sie waren auf der Straße, in Nightclubs, im Mumok, im Heeresgeschichtlichen Museum, im Atelier, am Land oder auf Reisen und haben sorgfältige Inszenierungen, spontane Impressionen, Beobachtungen und Ergebnisse von Recherchen in Form gebracht, sachlich und poetisch, aus der Distanz und aus nächster Nähe.



Text: Ruth Horak