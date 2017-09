Rauf auf den Sockel! - Tag des Denkmals 2017 in der Arena Wien

Identitäten



Die Arena zeigt ihren Beitrag zum Thema Vorbilder und Frauenidentität als Theateraufführung



Wien, 24.09.2017 - Der bundesweit stattfindende Tag des Denkmals steht heuer unter dem Motto “HEIMAT GROßER TÖCHTER - 300. Geburtstag Maria Theresias”.



Die Arena Wien ist zum zweiten Mal Programmpartner und zeigt ihre eigene Identität in Form einer großen Ausstellung sowie das Theaterstück “RAUF AUF DEN SOCKEL” der deutschen Regisseurin und Wahlwienerin Sandra Schüddekopf.



Rauf auf den Sockel wurde eigens für den Tag des Denkmals konzipiert und zuvor gemeinsam mit den Spielerinnen und Spielern in workshops erarbeitet.

Das Ergebnis wird direkt am Tag des Denkmals in der Arena in der großen Halle aufgeführt.



WAS IST EIGENTLICH EIN DENKMAL?



Wer steht auf den Sockeln und wie könnten unsere neuen Denkmäler aussehen?

Das Theaterstück „Rauf auf den Sockel!“ entwirft dynamische Denkmäler für starke Frauen.



DER EINTRITT IST FREI!



WAS/WANN/WO



Sonntag, 24.09.2017

Ausstellung und Theateraufführung

Ausstellung und Gelände geöffnet ab 12 Uhr

Theateraufführung: um 17 Uhr

Ort: Arena Wien, Anfahrt: U3 Erdberg

Adresse: Baumgasse 80, 1030 Wien

