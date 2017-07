Parque del Sol 2017

Nach einem Jahr Pause findet heuer wieder PARQUE DEL SOL statt! Wir freuen uns auf 5 Tage Symposium/Festival im Sonnenpark und den Vereinshäusern von LAMES! Es sind wieder einige spannende Künstler*innen aus den verschiedensten Bereichen mit dabei und wir freuen uns auf den Austausch und gemeinsames Schaffen!

Im Rahmen der Free University werden wieder Workshops und Lectures angeboten und am Wochenende wird der Park + die beiden Häuser mit Performances,Visuals,Live-Acts, Installationen usw, bespielt! Entstandenes wird vor den Vorhang geholt und am Sonntag mündet alles ins Soundpicknick!



Das vorläufige Programm (wird ständig erweitert) >>>

21.7. DJ set / live: CHANCHA vía circuito (Electro Cumbia - Argentina) / https://soundcloud.com/chanchaviacircuito

21.7. Lecture + Live Performance: Wælder (D/A) https://waelder.bandcamp.com/

22.7. Lecture + live Performance: DORIAN CONCEPT http://www.dorianconcept.com/

WANDL http://affinerecords.com/artists/wandl/

22.7. Performance: Madman

https://www.facebook.com/ralphthemadman/

22.7. THERESE TERROR

21.7.oder 22.7. LAUT FRAGEN

21.7. Monsterfrau DJ Set

21.7. Performance/Bildende Kunst/Live-Act: "KETTE"

(Agnes Distelberger, Linda Partaj, Karin Cheng, Elena Catalina Martin Lobera und Emanuel Krippelstätter)

19.bis 23.7.: SETZKASTEN EXTERN - Offenes Labor:

mit MERDA ELETTRONICA WORKSHOP mit Tommaso DeTesta & Irma Nex / FRAMER analoge und digitale interventionen von Guillermo Tellechea und David Palme

Literatur Reparatur mit Chora Malik und Gilbert Waltl

22.7. Alicia Edelweiss

IMA (Institut für Medienarchäologie) C O D E S

http://ima.or.at/en/codes/

Installation: MAGIC LANTERN >>> Stephan Petzl, Ernst Miesgang, Wolfgang Pilat

Visuals: CEEN*

PATHFINDER

...



Eintritt Frei!