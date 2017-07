Galerie Lisa Kandlhofer

Tiefe Kirschen

"Tiefe Kirschen" is a sculpture show by students of Heimo Zobernig. The works approach the question of sculpture through different media and contexts.



Vor mir steht eine in sattem Bordeauxrot glühende Kirsche, die abgründigste Kirsche, die ich je gesehen habe. In meinen Händen wiegen die Einkäufe schwer, ich muss weiter. „Gleich mache ich einen Witz“, sagt sie in diesem Moment. Nach einer Pause nochmals: „Gleich mache ich einen Witz.“ Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Die Kirsche will mir etwas in den Kopf setzen. Ich brauche dringend eine Alternative. Eine Weggabelung macht sich auf. Sie führt links in meine Wohnung und rechts in einen tiefen Spalt. Ich überlasse der Kirsche meine Einkäufe und springe hinein. Ein gleißender Strom reißt mich mit und setzt mich ab, die anderen sind schon dort. Vom Eingang des Spaltes erschallt das Gelächter der Kirsche.

Text: Katharina Hölzl



Sasha Auerbakh

Maximilian Engel

Jennifer Gelardo

Benjamin Grodin

Rebekka Hilmer Heltoft

Anna Holtz

Katharina Hölzl

Ma Jia

Fabian Leitgeb

Evelina Lindström

Florian Mayr

Jelena Micić

Martyn Reynolds

Ania Shestakova

Myles Starr

Christopher Steinweber

Alexander Jackson Wyatt



The exhibition will be accompanied with a text by Ariane Müller and Melanie Ohnemus.