Leopold Museum

Kuratorenführung: Joannis Avramidis

mit Ivan Ristić, Kurator



Joannis Avramidis (1922–2016) zählt zu den wichtigsten Vertretern der österreichischen Bildhauerei. Die bisher größte Retrospektive des Künstlers in Österreich bietet umfassenden Einblick in Avramidisʼ Werk, welches stets um die menschliche Figur kreiste: aus Kreissegmentformen aufgebaut, wurde diese abstrahiert und in sich ausgewogene monumentale Rundplastiken transformiert.