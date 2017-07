A Strange Encounter / Hey you (2)

Fotocredits: Bruno Mokross

A STRANGE ENCOUNTER / HEY YOU

10. – 22. Juli 2017



Eine Performance-Reihe mit Zuzanna Bartoszek, Lydia Ourahmane und Kandis Williams



Kuratiert von Alex Baczynski-Jenkins and Franziska Sophie Wildförster





Kevin Space freut sich die Performance-Reihe "A Strange Encounter / Hey you" zu präsentieren. Über den Zeitraum eines Monats werden drei Künstlerinnen eingeladen, mit dem Ausstellungsraum und der unmittelbaren Umgebung des Volkertmarkts zu arbeiten, und im Rahmen einer öffentlichen Performance zu transformieren.



"A Strange Encounter / Hey you" nimmt die Figur des Fremden und das performative Medium der Begegnung um Affinitäten zwischen den Praktiken der Künstlerinnen aufzuzeichnen und die Beziehungen zwischen Verkörperung, Raum und des Anderen (otherness) zu untersuchen.



Mit Sara Ahmed wird der Fremde oder die Fremde paradoxerweise als eine Form des Erkennens begriffen. Anstatt daran zu Scheitern das Andere zu erkennen, erkennen wir den jemanden als nicht zugehörig, als nicht von diesem Ort, im Gegensatz zu einem Ort angehörig. “Zu erkennen bedeutet: etwas wieder zu wissen, anzuerkennen, oder zuzugeben. Wie erkennen wir den Fremden wieder?”



Diese Performance-Reihe fühlt die Konturen sozialer Räume und ihrer Fremden nach um die Lücken und Durchlässigkeit des Nicht/Erkennens zu testen.





(2)

Lydia Ourahmane & Lias Kaci Saoudi

"common id"

16. Juli 2017, 19-22 Uhr

Performance beginnt um 20.30 Uhr



Performt von Lias Kaci Saoudi



Ein intensiver Chor von Klängen und Stimmen erfüllt den Raum. Eine zentrale Figur verbildlicht die Übertragung von Verunreinigungen von Stimmen, die in zeitgenössischen Landschaften sozialer Konflikte auftauchen.



Medahat ist die volkstümliche Wurzel von Le Raii, das von Frauen gesungen wird und aus der Faszination mit der abendländischen modernen Welt gewachsen ist. Lydia Ourahmanes Aufnahmen aus Sidi El Houari, Oran werden zum Gesang unter einem theatralischen, elektronischem Skript von Lias Kaci Saoudi.



“Wenn es der Zweck der Menschheit ist, das Böse einzuschränken, dann müssen wir, in Solidarität, von der Hölle aus sprechen.”





Der britisch/algerische Lias Saoudi (geb.1986, Southampton, UK) ist der Frontsinger von Fat White Family (FWF), die 2011 gegründet wurde. Er ist in Schottland und Nordirland aufgewachsen, bevor er an Londons Slade School of Fine Art studierte. Er ist für seine zutiefst persönlichen, manischen Performances bekannt, die in seiner Hingabe für die Intensität totalen Ausdrucks, Skeptizismus und linken Politik begründet liegen.





Lydia Ourahmane (geb. 1992 in Saïda, Algerien) lebt in London und arbeitet zwischen Großbritannien und Algerien. Sie studierte an der Goldsmiths University of London und ihre künstlerische Praxis umfasst neue Medien, Video, öffentliche Interventionen, Performance, Skulptur sowie gefundene Objekte. Ourahmanes Arbeiten untersuchen komplexe soziale und politische Strukturen, interne und externe Kräfte, welche die individuelle Existenz bestimmen, kollektive Zukunft und Handlungsfähigkeit formen und oft in Frustration, Desillusion und dem Ausdruck von Nationalität vor dem Kontext des zeitgenössischen, postkolonialen Algerien, wurzeln.



Ourahmane präsentiere ihre Arbeiten unter anderem bei Bloomberg New Contemporaries 2014 am Institute of Contemporary Arts, London und World Museum, Liverpool; John Jones Project Space, London; Delfina Foundation, London; Ellis King Gallery, Dublin, sowie in den Gruppenausstellungen “Territoires Arabes” im Constantine Capital of Arab Culture 2015, und “Natural Instincts” im Espace Arlaud in Lausanne (kuratiert von Samuel Leuenberger). 2017 ist sie Teil der 15. Istanbul Biennale “A Good Neighbour” (kuratiert von Elmgreen and Dragset) und präsentiert eine Einzelausstellung bei Chisenhale Gallery, London.





(3)

Zuzanna Bartoszek

22. Juli 2017