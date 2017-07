Kunstfabrik Groß Siegharts, Karlsteiner Strasse 4, 3812 Groß Siegharts

Toni Spyra, T&A, Sam Erpelding

29.07.2017 19:00h



Fotocredits: Toni Spyra

Toni Spyra: ALLTAG

Ein Suppenteller mit Waschbecken-Abfluss, ein Lippenstift, aus dem sich nicht rote Farbe, sondern ein Bohrer schraubt oder ein Zebrastreifen, der aus wegschmelzendem Schnee besteht – das sind die absurd anmutenden Objekt und Interventionen von Toni Spyra.

Es sind alltägliche Gegenstände und Szenen, von denen Spyra ausgeht und denen er mit einem „kleinen Kunstgriff“ ihre Bekanntheit nimmt und für Irritation sorgt. Toni Spyra‘s Installationen und Objekte sollen provizieren, aber gleichzeitig beim Betrachter für ein Schmunzeln sorgen. Die unterschiedlichen Signale, die der Betrachter durch zwei zusammengeführte Alltagsgegenstände wahrnimmt, sollen die perzeptiven Gewohnheiten hinterfragen. Der Zuschauer entdeckt eine neue Art des Sehens und Denkens.



T&A: GLOSSARIUM

T&A arbeiten zu zweit. Zwei Perspektiven verschränken sich zu einer autonomen künstlerischen Sprache. T&A arbeiten an einer Begriffsklärung, dem Glossarium, das Identitäten und Interaktionen von Körpern fasst. Grenzen bezeichnen hier jene des Körpers. Minimale Interventionen und Bewegungsabläufe manipulieren diese, Konstruktionen ziehen an Körperteilen, an der Kleidung als Hülle des Körpers und verändern so seine Form. Fotografisch lässt sich nur ein in between festhalten.





Sam Erpelding: PRENZEBIERG

„Prenzebierg“ ist ein Naturschutzgebiet in Luxemburg. Im Sommer 2016 hat Sam Erpelding 24 Stunden lang an drei unterschiedlichen Standorten die Klanglandschaft der Region aufgezeichnet.

Die Daten aus drei Mal 24 Stunden Audiomaterial wurden in drei Kompositionen von je zwölf Stunden zusammengefasst: die umfangreiche Artenvielfalt stellt sich dabei schnell als trügerisch heraus. Der lebendige Naturklang wird bald von menschlichen Einflüssen - von Autobahnlärm, Flugzeugverkehr und Industriearbeiten - verdrängt.