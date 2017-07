frameout 2017: After The Fox

Frame[o]ut 2017

in Koproduktion mit MQ – MuseumsQuartier Wien/Q21 zeigt anlässlich des Jubiläums von Frameout - 10 Jahre



AFTER THE FOX

von Vittorio De Sica

IT/GB 1966

103min, OF

Spielfilm

Mit Peter Sellers, Britt Ekland, Victure Mature, Martin Balsam, Lydia Brazzi u.a.



Aldo Vanucci, „der Fuchs“, ein Meisterdieb will den Coup seines Lebens landen und Goldbarren aus Kairo, die per Schiff nach Italien kommen, abfangen. Als Filmregisseur getarnt, dreht er an der Landestelle im kleinen Fischerdorf einen gefakten Film. Alle Dorfbewohner machen mit bei den Dreharbeiten zum „Gold aus Kairo“. Jeder will ein Star sein. Das Kino befindet sich im Höhenflug und Filmleuten ist alles erlaubt.



07.07. bis 26.08.2017 jeden Freitag und Samstag ab 21.30

Hof 8 - an den Boulebahnen, Open AIr + Entritt frei

Schlechtwetterlocation: MQ Arena21