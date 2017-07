frameout 2017: Das unmögliche Bild - LDAE - Mimikri

Frame[o]ut 2017

In Koproduktion mit MQ – MuseumsQuartier Wien/Q21 zeigt



Das Unmögliche Bild

von Sandra Wollner

AT/DE 2016 2016

73min, OmeU

Szenischer Film



Mit Jana McKinnon, Eva Linder, Andre Schramek, Isabel Schmidt u.a.

Eine Familie in Wien in den 1950ern auf Super 8mm als Home Movie. Geburtstagsfeiern, Sylvester, Nachmittage im Garten. Die Großmutter Maria veranstaltet wöchentlich Kochklubs. Bloß gekocht wird dort nie. Kleine Gesten, Fragmente einer Familiengeschichte, Geheimnisse kommen ans Licht. Erzählt von der 13-jährigen Johanna und aus der Perspektive der Regisseurin.





LDAE - LASS DIE ANDEREN ENTSCHEIDEN

von Christoph Schwarz

Ö 2017, 30min



Mit Mel Merio, Constanze Winkler, Natalie Assmann, Michaela Schwarz u.a.

Eine Webcommunity führt online Regie. Über Handlung, Drehorte und Schnittfassung wird abgestimmt. Web-Projekt, Spielfilm, Videotagebuch und Imagination - erzählt aus der Perspektive des Regisseurs. Die Grenzen zwischen real und virtuell verschwimmen in Ironie.



Mimikri

von Nora Friedel

Ö 2016

27min, OmeU



Mit Hannah Klarenberg, Konradin Schuchter, Inge Maux

Die 17-jährige Jana will sich als Femme Fatale fotografieren lassen, um den viel älteren Tom zu verführen. Ihr Kumpel Andi mit seiner Analogkamera hilft ihr dabei. Jana fällt die erotische Selbstinszenierung vor der Kamera schwer. Andi wiederum wünscht sich an Janas Seite zu sein. Aus Projektionen entstehen Gefühle.





In Anwesenheit von Sandra Wollner (Regisseurin), Christoph Schwarz (Filmemacher) und Nora Friedel (Filmemacherin)



Alle Informationen zum Filmprogramm:

www.frameout.at

www.mqw.at



07.07. bis 26.08.2017 jeden Freitag und Samstag ab 21.30

Hof 8 - an den Boulebahnen, Open AIr + Eintritt frei

Schlechtwetterlocation: MQ Arena21