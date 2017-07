frameout 2017: Cinema Futures

Frame[o]ut 2017

In Koproduktion mit MQ – MuseumsQuartier Wien/Q21 zeigt



Cinema Futures

von Michael Palm

AT 2016

126min, OmdU

Dokumentarfilm



Mit Martin Scorsese, Christopher Nolan u.a.



Digitale Revolution oder digitaler Wahnsinn? In einer Zeit des Verschwindens des analogen Filmstreifens und des ebenso rapiden Entstehens neuer digitaler Laufbild-Formate erkundet die Doku international wichtige Schauplätze zur Thematik und dramatisiert mit namhaften Filmschaffenden, Museumskuratoren, Historikern und Technikern die Zukunft von Film und Kino im Zeitalter digitaler Laufbilder.



In Anwesenheit von Ralph Wieser (Produzent, Mischief Films)



Weiter Informationen zum Programm:

www.frameout.at

www.mqw.at



07.07. bis 26.08.2017 jeden Freitag und Samstag ab 21h.30

Hof 8 – an den Boulebahnen, Open Air + Eintritt frei Schlechtwetterlocation: MQ Arena21