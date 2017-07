museum gugging, Am Campus 2, 3400 Maria Gugging

Werkstatteröffnung Johann Garber und Karl Vondal

19.07.2017 18:30h



Fotocredits: Foto: Ludwig Schedl

Premiere im museum gugging: Das Museum wird zur Werkstatt zweier außergewöhnlichen Gugginger Künstler. Johann Garber und Karl Vondal beziehen am 19. Juli zwei Räume des museum gugging und funktionieren diese zu ihrer öffentlich zugänglichen Werkstatt um. Bis zur offiziellen Ausstellungseröffnung am 6. September und darüber hinaus haben MuseumsbesucherInnen die Gelegenheit, den beiden Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen.



Johann Garber und Karl Vondal verbindet in ihrem künstlerischen Werk die Beschwörung des Paradiesischen. Ihre Bildsprache unterscheidet sich jedoch radikal: In Vondals Elysien in Pastell stehen erotische Fantasien im Vordergrund, Garbers vielfältige Schöpfungen faszinieren durch ihre überbordende Fülle.



Zur Werkstatteröffnung erwartet unsere Gäste Sommerstimmung mit Cocktails, erlesenen Weinen, Softdrinks, Finger Food, DJ mit Musik aus den 1960er und 1970ern und - ein Gewinnspiel!



offizielle Ausstellungseröffnung: 06. September 2018

Ausstellungsdauer: 19. Juli 2017 - 07. Januar 2018