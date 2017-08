museum gugging, Am Campus 2, 3400 Maria Gugging

Offene Kreativwerkstatt: Zauberstäbe à la Johann Garber

06.08.2017 15:30h



Fotocredits: Zauberstäbe à la Garber © Foto: Ludwig Schedl

In seiner Werkstatt im Haus der Künstler schraubt, bohrt, hämmert und bemalt der Künstler Johann Garber seine Objekte. Dort werden Hirschgeweihe in neuer farbenfroher Haut zu seinen „Krickerln, aber auch magisches Arbeitsgerät entsteht: Die „Glücksstäbe“. Ganz „à la Johann Garber“ basteln und gestalten wir in der Kreativwerkstatt zusammen zauberkräftige Talismane.

Mit Maria Höger.



Preis: € 5,- / Einheit

Angebot: 4 + 1 gratis 5er Block für € 20,-