In der Kubatur des Kabinetts + Transcultural Emancipation

Fotocredits: KKA

mit Dante Buu, Marina Gržinić / Aina Šmid ft. Aneta Stojnić, Wolfgang Lehrner, Lisl Ponger

kuratiert von Walter Seidl



Außeninstallationen der Artists in Residence von Bundeskanzleramt und KulturKontakt Austria



mit Lia Dostlieva & Andrii Dostliev, Alicja Rogalska, Gregoriy Selskiy

kuratiert von Ursula Maria Probst



DJ Walter Seidl



Im Rahmen einer von Ursula Maria Probst kuratierten Kooperation mit dem Bundeskanzleramt und KulturKontakt Austria werden die an den Außenflächen installierten Billboard-Wände des Projektraumes Fluc bespielt. Einer politischen Praxis von Kunst im Stadtraum folgend, wird damit den internationalen Kunstschaffenden Andrii Dostliev, Alicja Rogalska und Gregoriy Selskiy, die sich für drei Monate als Artists in Residence von KulturKontakt Austria und Bundeskanzleramt in Wien aufhalten, eine Interventionsfläche im öffentlichen Raum geboten.



Worin bestehen emanzipatorische Prozesse zur Befreiung von gesellschaftlichen Normen, von medienpolitisch und neoliberalistisch einschlägig konstruierten Weltanschauungen heute? Bei den anlässlich von „Transcultural Emancipation“ realisierten Projekten ist die Auseinandersetzung mit der transkulturellen Situation am Wiener Praterstern ebenso wichtig wie die Hinterfragung dessen, wie künstlerische Arbeit in eine gesellschaftspolitische Dimension überführt werden kann.