Kurhausstraße 2, 2680 Semmering

Oper! - Friederike Mayröckers poetisches Bühnenstück

18.08.2017 19:30h



„OPER!“ - Uraufführung

Friederike Mayröckers neues Theaterstück

Eine poetische Komposition für die Bühne



Text - Friederike Mayröcker

Inszenierung - Otto Brusatti



Mit Bernhard Majcen, Maria Stippich, Helmut Stippich, Reinhard Uhl & Nikolai Tunkowitsch

sowie der Tänzerin Maria Moncheva



Eine Suche nach der verlorenen Stille im Klang per se.



Die preisgekrönte und wohl bedeutendste Poetin der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, Friederike Mayröcker, zieht mit der Uraufführung ihres Stückes OPER! im Kurhaus Semmering ein bewegendes Resümee über ihr Leben und Schaffen. In diesem ungewöhnlichen Stück wird nicht gegen die Gesellschaft rebelliert, sondern gegen einen Teil des Sich-Selbst, einen Teil, der immer verwundbarer und heikler wird. Es beschreibt teils autobiografisch einen Aufstand und zugleich das Sich-Zurück-Ziehen als Schutz vor dem Alter, den schalen Erinnerungen, dem Vergehen. Die Sprachkünstlerin entwirft darin höchst eindrucksvoll ausufernde Wortgemälde, ein fragiles Universum der Gerüche, Farben und Sinnesimpressionen.



Als Stationentheater in der Regie von Otto Brusatti konzipiert, trennt OPER! den Raum nicht mehr in Bühne und Auditorium, vielmehr folgt das Publikum den Darstellern durch die drei besterhaltenen Räume des Kurhauses und findet sich mitten im Geschehen wieder. Musikalisch eingebettet wird dieses ungewöhnliche Bühnenereignis, das die Grenzen des reinen Theaters kontinuierlich auslotet, von den atmosphärischen Kompositionen des Ensembles „Mischwerk“. Die Stimme der Autorin selbst, welche die Räume des nahezu mystischen Kurhauses erfüllen wird, sowie ihre Verkörperung durch eine Tänzerin komplettieren die Symbiose aus Sprache, Musik, Tanz und szenischer Darstellung.



„ ... ein Alabasterspiegel meiner Stimmungen und Gefühle ... “



„ ... ein erblindeter Flieder ... “