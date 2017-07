Diane Obomsawin - Cartoon und Animation

Fotocredits: Diane Obomsawin

Vortrag / Lecture

20. Juli 2017

18:00h

Raum D

Quartier 21

Museumsquartier



OBOM (Diane Obomsawin), preisgekrönte kanadische Animationsfilmerin und Cartoonistin, bevölkert ihre Filme und Cartoons mit Figuren aus einer lustig-schrägen Welt voller Absurdität und Zärtlichkeit. Ihre Bücher sind bei den kanadischen Verlagen L'Oie de Cravan und Drawn & Quarterly erschienen. Ihr letzter Animationsfilm "I Iike Girls" hat beim Ottawa International Animation Festival 2016 den Grand Prix gewonnen und wurde beim diesjährigen Tricky Women Festival in Wien gezeigt. In ihrer Master Class zeigt sie ihre unverwechselbare Arbeit als Illustratorin, Graphik Novel-Autorin und Filmemacherin.



OBOM ist auf Einladung des KABINETTs Artist-in-Residence im Wiener Museumsquartier im Juli 2017. Für das KABINETT hat Obom das Heft "Busy Nights" gezeichnet, drei Geschichten aus Oboms Traumtagebuch. Ausstellung und Heft werden ab 11. Juli 2017 im KABINETT zu sehen bzw. zu erwerben sein.