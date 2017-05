zamSitzen #2 &&& The Game Boys live gaming visuals

zamSitzen, das zamSpielen Café jeden Samstat im Mai und Juni (außer 3.6.)



Unser zamSpielen Café zamSitzen geht in die zweite Runde. Nach dem Einstand heißt es wieder Spiele, Kaffee und Kuchen in der Schaustelle. Es wird wieder viel Neues zu entdecken geben. Kommt vorbei und macht es euch mit uns gemütlich.



Ab ca. 22 Uhr ziehen wir dann weiter ins Fluc zur Transformer Clubnight, dem großen Finale. Dort machen wir alias "The Game Boys" live gaming Visuals und hoffen, dass ihr alle mit uns mitkommt und dort weiterfeiert.



Hier die Infos zum Flucevent: https://www.facebook.com/events/623573557853084/



Also nochmal der Timetable:

13 Uhr bis 22 Uhr: zamSitzen in der Schaustelle

22 Uhr bis 4 Uhr früh: The Game Boys live gaming Visuals auf der Transformer Clubnight



Wir freuen uns auf euch.



+++English version+++



zamSitzen, the zamSpielen Café, every Saturday in May and Juni (except 3.6.)



Our zamSpielen cafe is happening again. There will be a lot of games, cake and coffee so come by and have a nice afternoon with us.

This time we will change location at about 10pm to Fluc where we will make live gaming visuals with our VJ team "The Game Boys. At the grand finale of Transformer Clubnight.

You can find more info about the Fluc event here:

https://www.facebook.com/events/623573557853084/



So this is the timetable for Saturday:

1pm to 10pm: zamSitzen at Schaustelle

10pm to 4am: The Game Boys live gaming visuals at Transformer Club Night at Fluc



Cu there!