Schauspielhaus

Sägezahn

Sägezahn V



Beginn: 20:00 Uhr



the hidden_ensemble



Violetta Parisini

Nicolas Simeha

Paul Wenninger

Samuel Schaab

Jacob Suske

Jaschka Lämmert

Steffen Höld

Domink Mayr



Ein Abend der Verschränkungen

Mit Essen ist zu rechnen



Nicolas Simeha

Performer & Bariton

https://nicolassimeha.wordpress.com/



Violetta Parisini

Voice / Songwriting

https://soundcloud.com/violetta_parisini



Paul Wenninger

Film / Projektion

http://www.kabinettadco.at/



samuel Schaab

Sound / Elektronik

https://soundcloud.com/sondens



Jacob Suske

Sound / Bass / Elektronik

https://soundcloud.com/jacob-suske



Jaschka Lämmert

Performance / Cuisine

http://www.jaschkalaemmert.com/



Steffen Höld

Lyrics



Dominik Mayr

Bass / Console



In der Reihe »Sägezahn« trifft seltsame Musik auf seltsame Texteinheiten. Im Fokus steht eine intensive Kollision der Betriebstemperaturen. Zwischen Minimale Mantren, Stimmen, rhythmischer Verschiebung, Instrumentalem, Elektronik, Übersteuerung und der unteren Hörgrenze.



Das Textmaterial kommt von Autor*innen aus dem Kreis des Schauspielhauses, von Wiener Lyriker*innen und aus dem Fundus obskurer Populärkultur.



Der Abend bettet sich jeweils in das aktuelle Bühnenbild ein.

Getränke sind am Mischpult erhältlich.



Eine Serie von Samuel Schaab & Jacob Suske



