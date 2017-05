Konzerthaus, Lothringerstrasse 20, 1030 Wien

The Visual Dimension

11.05.2017 14:30h



Das international besetzte Colloquium THE VISUAL DIMENSION versucht eine aktuelle Bestandsaufnahme des Trends zur Visualisierung von Musik bzw. zur Integration visueller Elemente in neue Kompositionen. Diskutiert werden auch mögliche neue Strategien im Hinblick auf das Verhältnis von Film und Musik. Mit Beiträgen von Georg Friedrich Haas, Jennifer Walshe, Iris ter Shiphorst, Christos Carras, Ludger Brümmer u.a.



Parallel zum Colloquium findet ein Workshop zu einem gemeinsamen Projekt von Klangforum Wien und Tricky Women statt: Zehn Filmkünstlerinnen und zehn Komponistinnen werden ihre gemeinsame Arbeit an Animationsfilmen zum Thema „Gemeinwohlökonomie” beginnen. Die Uraufführungen der Filme mit den vom Klangforum Wien live gespielten neuen Kompositionen sind für Oktober 2018 geplant.



**Donnerstag, 11. Mai 2017**



14.30 Uhr – Opening

Christos Carras (Onassis Cultural Centre/Interfaces)



14.45 Uhr – The Visual Dimension

Key note by Georg Friedrich Haas

Visual elements as a means of musical expression. An account of a composer's experiences



16.15 Uhr – Music & Film

Kick-off by Iris ter Schiphorst

New strategies and options



**Freitag, 12. Mai 2017**



15.00 Uhr – Extending the narrative, augmented reality in music projects

Lecture by Ludger Brümmer (ZKM/Interfaces)

Demonstration of technology’s special features and potentials through samples of augmented narration



16.30 Uhr – Film and movement as polyphonic layers in musical performance

Lecture by Jennifer Walshe

Technical and aesthetic approaches – workflow, notation



18.00 Uhr – Conclusions & Farewell

Sven Hartberger (Klangforum Wien/Interfaces)



Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Anmeldung bitte per Mail an info@klangforum.at

Eintritt frei!

Ort: Wiener Konzerthaus, Wotruba Salon



Eine Veranstaltung von Klangforum Wien, Tricky Women und Amour Fou, in Kooperation mit mica und Internationale Musikforschungsgesellschaft (Wiener Konzerthaus).

Das Colloquium findet im Rahmen des Projekts INTERFACES mit freundlicher Unterstützung durch das Programm Kreatives Europa der Europäischen Union statt.