Spezialführung zum Muttertag

Treffpunkt: Court der Albertina



Seit 1914 wird der Muttertag in der westlichen Welt als großer Familienfeiertag begangen. Die Albertina nimmt diesen Tag zum Anlass, Gemälde über Mütter genauer zu betrachten: Ob das zärtliche Porträt der Mutter von Egon Schiele oder die kritischen Arbeiten von Maria Lassnig – seit jeher beschäftigte das höchst aktuelle als auch zeitlose Thema der Mutterschaft Künstlerinnen und Künstler.



Tickets an der Kassa erhältlich (am Tag der Führung) | Begrenzte TeilnehmerInnenanzahl | keine Anmeldung möglich, first come, first serve | Treffpunkt: Harriet Hartmann Court im Eingangsbereich des Museums



11:00 - 12:00

12:30 - 13:30

15:30 - 16:30