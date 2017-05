Raw Matters - Ein ungeschliffener Tanz und Performance Abend

Liebe Freunde!

Der nächste Raw Matters Abend findet kommenden Montag, 15.05.2017 im Schikaneder Kino statt. Wir freuen uns auf frische Experimente und Ideen und ein gemütliches Beisammensein in alt gewohnter wertfreien Raw Matters Manier!



Dieses Mal mit dabei sind die Tänzerin Andrea Vezga, die sich in ihrem Solo Mar-Chito an ganz persönliche Erlebnisse erinnert, Julius Werner der sich zusammen mit mehreren TänzerInnen mit Raumwegen auseinandersetzt und Sandra Fockenberger die ihren frisch entstandenen Kurzfilm No concept, no title zeigt.



Im Anschluss an die Performances laden wir euch wieder herzlich zu ein paar kleinen kulinarischen Köstlichkeiten ein!



Eintritt: freiwillige Spende (Vorschlag 7 Euro)