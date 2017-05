Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz am Ballhausplatz, 1010 Wien

Tools for Action – Training for the Future

13.05.2017 10:30h



Fotocredits: Malcolm Kratz

#artivism #toolsforaction #solidaritaetstattmitleid #troubleswithsquaredbubbles



Das aktivistische Künstler*innenkollektiv Tools for Action ruft zum gemeinsamen „Training für die Zukunft“ auf!



In einem karnevalesken Umzug geht es durch die Wiener Innenstadt um jene zu feiern, die ihre eigenen Entscheidungen treffen und sich durch gemeinsame Aktion gegen die gegenwärtige Formen von Herrschaft positionieren. Ein Karneval ist ein Umkehrungs-Ritual, bei dem soziale Rollen auf den Kopf gestellt werden und gängige Verhaltensnormen ausgesetzt sind. Die „Hauptattraktion“ ist ein riesiges, aufblasbares Monument – eine 15 Meter lange, spiegelnde Raupe als Replikat einer stalinistischen anti-Nazi Karikatur bei einer Massenveranstaltung in der Sowjetunion im Jahr 1934. Die Raupe ist ein Symbol für das Spektakel und Verzauberung der Massen durch die Monster dieser Zeit. Begleitet von einem Schwarm ungehorsamer Schüler*innen, die den Fluss der Stadt mit aufblasbaren Barrikaden stören, bewegt sich die Parade vom Ballhausplatz durch die Stadt und zurück zum Burggarten. Während sich die „Nazi-Raupe Nimmersatt“ durch die Stadt frisst, stellt sich die Frage: Stehen wir ähnlichen Zeiten wie in den 1930ern gegenüber und was frisst die Nazi-Raupe heute in Zeiten des Rechtsrucks, einer Krise der Linken und beschleunigtem Kapitalismus? Was sind die Monster unserer Zeit und wie gehen wir mit ihnen um?



Tools for Action ist ein Künstler*innenkollektiv, das mit aufblasbaren Skulpturen an der Schnittstelle von Kunst, Aktivismus und politscher Bildung arbeitet. Im Rahmen einer Workshopreihe an Wiener Schulen haben sie mit 150 Schüler*innen aufblasbare Würfeln hergestellt, und trainiert, sie zu mobilen Barrikaden zusammenzufügen und in kollektiven Choreographien auf der Straße einzusetzen. Das Kollektiv vertraut auf gewaltlosen Widerstand, taktische Frivolität und die Macht der Poesie.



Samstag, 13. Mai, 10.30

Treffpunkt: Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz am Ballhausplatz, 1010 Wien