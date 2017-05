Wiener Festwochen: Ishvara

Fotocredits: Zhang Yan

Dass eine Vorliebe für Buddha und South Park keine unüberbrückbare Differenz ist, beweist der junge Künstler Tianzhuo Chen, Querulant der chinesischen Kunstszene. Die Eröffnungsproduktion der Wiener Festwochen 2017 ist ein Statement zu globaler Popkultur und eine Liebeserklärung an avantgardistische Subkulturen aus aller Welt. Mit seinen szenischen Bildkompositionen schafft er Stimulationsräume, die durch gezielte Überforderung einen hypnotischen Zustand erzeugen. Es entsteht ein visueller und akustischer Sog, der in seiner Assoziationsmächtigkeit und seinem Bombast als Neudefinition des Genres „Oper“ verstanden werden kann.



Das zeitgenössische Opern-Happening Ishvara ist vom hinduistischen Epos Bhagavad Gītā inspiriert. In der Live-Performance wird die totale gegenseitige Durchdringung von Musik- und Tanzstilen, Körpern und Bildern angestrebt, um so die Bühnencharaktere in individuelle Versionen von Göttlichkeit zu pushen. Dabei wissen diese die große Bühne für ihre karnevaleske Rivalität zu nutzen. Realität verwandelt sich in Fantasie – oder in den nächsten Drogenrausch. Mit großer Präzision untersucht und befragt der Künstler Geschichte und Religion, um – ausgehend von seiner persönlichen Perspektive – unsere menschliche Existenz und spirituelle Ausbeutung in der modernen Welt zu erfassen.



Geboren 1985 in Beijing und ausgebildet am Central Saint Martins College in London ist Chen einer der vielversprechendsten jungen Künstler Chinas. 2015 hatte er eine Einzelausstellung im renommierten Palais de Tokyo, Paris. Seine Arbeiten sind ebenso im Berghain in Berlin, auf den Fashion Weeks in London und Shanghai sowie in internationalen Galerien zu sehen. Auf Einladung des steirischen herbst wird Tianzhou Chen die Uraufführung einer neuen Auftragsarbeit 2017 in Graz präsentieren.



Regie: Tianzhuo Chen

Text: Tianzhuo Chen, Beio

Choreografie: Tianzhuo Chen, House Of Drama (Ylva Falk, Igor Dewe, Aymeric Bergada Du Cadet, Amélie Poulain, Dyna Dagger), Kirikoo Des, Ndoho Ange

Production Management: Petra Pölzl

Musik: Nodey, Aïsha Devi, Kakushin Nishihara, VagusNerve

Licht: Tanida Akihiko

Videoproduktion: FL production



Mit: Beio, China Yu, House Of Drama(Ylva Falk, Igor Dewe, Aymeric Bergada Du Cadet, Amélie Poulain, Dyna Dagger), Kirikoo Des, Ndoho Ange, JoJo, Sophie Schodl, Mariho Hata, Luciano Baptiste, Katy Clay, Meike Recktenwald, Magdalena Böhnisch, Mzamo Nondlwana, Yuri Yoshimura, Harald Hermann, Ivanka Hermann, Johanna Wildling



Produktion: Tianzhuo Chen, Long March Space



Dauer: ca. 140min