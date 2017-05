Yppenplatz, 1160 Wien

Wiener Festwochen: The Aftermath Dislocation Principle

13.05.2017 14:00h



Fotocredits: Thomas Mayer

Eröffnung am 13. Mai um 14 Uhr am Yppenplatz in Anwesenheit von Jimmy Cauty



#newpopmagic #vandalismnotart #riotdontdiet #artivism



Jimmy Cauty ist Musiker, Künstler und kultureller Agent Provocateur. Er gründete mit Bill Drummond das Band-Projekt The KLF. Gemeinsam produzierten sie eine Reihe von Nummer-Eins-Hits, verbrannten eine Million Pfund auf einer schottischen Insel, verfassten einen Ratgeber für One-Hit-Wonder, schossen bei den Brit-Awards 1992 mit Maschinenpistolen und Platzpatronen in die Zuschauermenge und verliehen den mit 40.000 Pfund dotieren K-Foundation Award für den schlechtesten Künstler des Jahres. Cauty war außerdem Gründungsmitglied der Band The Orb, sammelt Briefmarken und beschäftigt sich mit Modellbau.

Sein aktuelles Projekt The Aftermath Dislocation Principle (ADP) war 2015 ein Highlight in Banksys Dismaland und tourt als ADP Riot Tour seit 2016 in einem maßgefertigten Schiffscontainer als popkulturelles Denkmal des Widerstands durch die Welt. ADP ist eine monumentale Post-Aufstands Landschaft im Kleinformat. In der völlig zerstörten und verlassenen Modellstadt sind nur noch einige tausend Polizisten zurückgeblieben – alles im Maßstab 1:87 und durch Gucklöcher in den Wänden des Containers zu betrachten.

In Wien wird The ADP riot tour an drei unterschiedlichen Orten präsentiert: Im 16. Bezirk zur Erinnerung an die Teuerungsrevolte von 1911, im 19. Bezirk zur Würdigung der Gemeindebauten als Bastionen des Widerstands gegen den Austrofaschismus und im 2. Bezirk in Gedenken an die Räumung der Pizzeria Anarchia 2014.

Alle Graffitis auf den Außenwänden des Containers wurden ohne Erlaubnis des Künstlers oder der Tour-Organisation angebracht. Für den Fall, dass sich jemand durch ein Wort auf dem Container angegriffen oder beleidigt fühlt, ist es die Aufgabe dieser Person, das entsprechende Wort mit einem weniger anstößigen Wort zu überschreiben. Der Künstler ist dafür nicht zuständig. Sämtliche Anfragen von Künstler*innen, den Container zu bemalen, wurden abgelehnt. Die ADP Riot Tour toleriert Vandalismus, aber keine Kunst.



Konzept und Produktion: Jimmy Cauty

Eine Kooperation mit WIR SIND WIEN.FESTIVAL DER BEZIRKE und BasisKultur Wien



Dauer:

täglich von 0 bis 24 Uhr zugänglich



Hinweis:

Da das Sonnenlicht die Sichtbarkeit beeinträchtigen kann, wird der Besuch nach Sonnenuntergang empfohlen.



Eröffnung:

Yppenplatz 13. Mai, 14 Uhr

In Anwesenheit von Jimmy Cauty